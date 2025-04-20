Аттестация факта: почему учителя не хотят участвовать в госэкзаменах

Учителя в ряде регионов России отказываются принимать участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации (ГИА), рассказали «Известиям» профсоюзы педагогов и подтвердили власти одного из регионов.
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