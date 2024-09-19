Банду поджигателей задержали в Калининградской области

t.me/Ирина Волк Сотрудники правоохранительных органов задержали на территории Калининградской области двух подозреваемых в умышленном уничтожении чужого имущества, сообщила 19 сентября в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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