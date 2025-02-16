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Украинцам посоветовали позвать для защиты от американского грабежа российскую армию

Украинцам посоветовали позвать для защиты от американского грабежа российскую армию

США в лице администрации Дональда Трампа приготовились к «бандитскому отжатию» украинских природных ресурсов, и единственный способ для народа Украины сохранить это богатство — призвать на помощь российскую армию.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Дожмут и все отберут. а самого на задворки задвинут. И  соглашение он подпишет.
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21 час.
Алексей Горшков
Я вообще удивляюсь: украинскому населению же элементарно ВЫГОДНО с Россией быть - все ресурсы У НИХ ОСТАНУТСЯ! У России же их не отберут! А вот компрадорская банда Зели всё распродаёт!
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19 час.
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