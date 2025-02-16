Украинцам посоветовали позвать для защиты от американского грабежа российскую армию

Дожмут и все отберут. а самого на задворки задвинут. И соглашение он подпишет.

Алексей Горшков

Я вообще удивляюсь: украинскому населению же элементарно ВЫГОДНО с Россией быть - все ресурсы У НИХ ОСТАНУТСЯ! У России же их не отберут! А вот компрадорская банда Зели всё распродаёт!