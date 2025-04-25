Аналитик Харрис: первыми от вывода войск США пострадают Польша и Прибалтика

Сокращение американских войск в первую очередь затронет Польшу и страны Прибалтики. Об этом заявил Бен Харрис, научный сотрудник по вопросам Европы и внешней политики США в организации "Совет по международным отношениям", в интервью Politico.
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