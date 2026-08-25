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Боль справа под рёбрами: желчный пузырь, печень или поджелудочная?

Боль справа под рёбрами: желчный пузырь, печень или поджелудочная?

Представьте: вы поужинали - и вдруг под правыми рёбрами словно затянули тугой ремень. Первая мысль: «Печень!» Но в этой части тела целая анатомическая коммуналка: желчный пузырь, поджелудочная железа, кишечник, правая почка, мышцы и нервы.

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