Боль справа под рёбрами: желчный пузырь, печень или поджелудочная?

Представьте: вы поужинали - и вдруг под правыми рёбрами словно затянули тугой ремень. Первая мысль: «Печень!» Но в этой части тела целая анатомическая коммуналка: желчный пузырь, поджелудочная железа, кишечник, правая почка, мышцы и нервы.