Боль справа под рёбрами: желчный пузырь, печень или поджелудочная?

Представьте: вы поужинали - и вдруг под правыми рёбрами словно затянули тугой ремень. Первая мысль: «Печень!» Но в этой части тела целая анатомическая коммуналка: желчный пузырь, поджелудочная железа, кишечник, правая почка, мышцы и нервы.
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