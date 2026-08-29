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Кто ушел из шоу «Мастер игры» в 12 выпуске: Седокова и Алена Блин устроили бой

Кто ушел из шоу «Мастер игры» в 12 выпуске: Седокова и Алена Блин устроили бой

Близится финал, «светлые» ослабли после вылета Торнике и Курбана, поэтому у «темных» появился шанс на то, чтобы вырваться вперед.

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