Лучший шкаф для первоклассника

Перемена — это слово сейчас на слуху у будущих первоклассников. На перемене кайфуют школьники и от будущих перемен в жизни сосредотачиваются родители — чадо идет в 1 класс: что покупать, чего не покупать? И где взять всю, необходимую для учебы, мебель, которая будет расти вместе с ребенком? Вопросов и правда, много: стоит ли кардинально менять обстановку в комнате ребенка нужен ли первокласснику компьютер на рабочем столе как приучить детей вешать школьную форму на плечики а если у малыша нет своей комнаты, что делать Начинается новая, совсем взрослая жизнь.