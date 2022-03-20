Дадонов забил 15-й гол в сезоне. У него 4 шайбы в 4 последних матчах

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:1). Россиянин забил во второй игре подряд, ранее в матче с «Флоридой» (5:3) он сделал дубль.
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