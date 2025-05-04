Что случилось на Гран-при Майами: как «Макларены» вырвали дубль у Ферстаппена? Что за трэш у «Феррари»?

Все обгоны и быстрые мысли. «Формула-1» приехала в Майами после двухнедельного перерыва – но с долгим плечом из Ближнего Востока и сразу на жаркий спринтерский уик-энд на полугородском автодроме с очень близкими барьерами.
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