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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавазашвили о легионерах: «Смотрим чемпионат Южной Америки, а не России. Мы потеряли советский стиль футбола, а теперь и российского-то не видно. Где сильные игроки? Много посредственных»

– Агкацев в «Краснодаре» достойно заменил Сафонова? – Да, уже заменил. Довольно уверенно смотрится, редко допускает ляпы.

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