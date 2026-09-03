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Страшные дни: прошло 22 года со дня захвата школы в Беслане

Страшные дни: прошло 22 года со дня захвата школы в Беслане

1 сентября 2004 года вооруженная группа боевиков захватила школу №1 в Беслане во время праздничной линейки.

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