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Советнику орловского губернатора Лежневу добавили пятое уголовное дело

Советнику орловского губернатора Лежневу добавили пятое уголовное дело

Сергея Лежнева обвиняют в мошенничестве с благотворительными средствами. Очередное уголовное дело против советника орловского губернатора связано с Фондом поддержки инфраструктуры Орловской области «Орловщина».

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