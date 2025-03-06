Советнику орловского губернатора Лежневу добавили пятое уголовное дело

Сергея Лежнева обвиняют в мошенничестве с благотворительными средствами. Очередное уголовное дело против советника орловского губернатора связано с Фондом поддержки инфраструктуры Орловской области «Орловщина».
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