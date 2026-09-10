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Царьград

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Moonshot AI рассмотрит двойное IPO: целевая сумма $50 млрд

Moonshot AI рассмотрит двойное IPO: целевая сумма $50 млрд

Китайский стартап Moonshot AI, разработчик чат-бота Kimi, планирует провести IPO сразу на двух биржах — в Гонконге и Шанхае.

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