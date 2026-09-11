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«Торпедо» разгромило «Ладу» – 7:2. Сероух сделал хет-трик, Виноградов и Ткачев набрали по 3 очка

«Торпедо» разгромило «Ладу» (7:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Команда тренера  Алексея Исакова одержала свою 3-ю победу в 4 играх сезона-2026/27.

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