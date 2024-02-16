Студенты МГПУ почтили память воинов-интернационалистов в Афганском сквере

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, студенты и ветераны МГПУ приняли участие в памятной акции у мемориала воинам-афганцам «Оставшимся без погребения» («Скорбящие матери») в Афганском сквере.
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