ТАСС: приговор активисту Друзенко за призывы калечить пленных вступил в силу

Командир украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко был заочно приговорен Басманным судом Москвы к 5,5 года колонии за призывы калечить российских военнослужащих, находящихся в плену.
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