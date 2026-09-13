Cнижение выбросов в моделировании не просто ослабило поглощение CO2 Южным океаном, а со временем развернуло его в источник

Причём разница существенная: от поглощения 2,8 г углерода в год в начале расчёта до выброса 8,6 в год к концу Сегодня океан «забирает» около 30% антропогенного CO₂, при этом, на Южный океан, воды которого окружают Антарктиду, приходится 40–50% от общего количества.