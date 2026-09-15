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ТАСС

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ВСУ от действий "Севера" потеряли за сутки 166 дронов самолетного типа

ВСУ от действий "Севера" потеряли за сутки 166 дронов самолетного типа

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Север" за сутки составили 166 беспилотников самолетного типа и 36 тяжелых боевых дронов типа R18.

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