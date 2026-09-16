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Царьград

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Нацстатистика Великобритании: в августе инфляция достигла 3,1%

Нацстатистика Великобритании: в августе инфляция достигла 3,1%

В августе инфляция в Великобритании достигла 3,1%, побив рекорд пятимесячной давности. Главный экономист ONS, Грант Фитцнер, отметил рост цен на топливо и авиабилеты как основные причины.

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