Галкин пожаловался, что стал «угрозой» для властей Казахстана и все концерты в стране сорвались

Юморист сообщил, что ему почему-то «на государственном уровне» всячески препятствуют проведению выступлений в Астане и АлматыЮморист и шоумен Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) сообщил yа своей странице в Instagram* о срыве концертов в Казахстане.
Популярные статьи
- ФСБ задержала сторонника «Азова», готовившего теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге
- Суд заочно приговорил блогеров Наки и Левиева к 11 годам колонии за фейки об армии
- «У меня ночь глухая»: Артем Степанов, которого в Сети называют личным пилотом Евгения Пригожина, вышел на связь с Камчатки
Свежие комментарии