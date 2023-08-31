Галкин пожаловался, что стал «угрозой» для властей Казахстана и все концерты в стране сорвались

Юморист сообщил, что ему почему-то «на государственном уровне» всячески препятствуют проведению выступлений в Астане и АлматыЮморист и шоумен Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) сообщил yа своей странице в Instagram* о срыве концертов в Казахстане.