Daily Storm

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Галкин пожаловался, что стал «угрозой» для властей Казахстана и все концерты в стране сорвались

Галкин пожаловался, что стал «угрозой» для властей Казахстана и все концерты в стране сорвались

Юморист сообщил, что ему почему-то «на государственном уровне» всячески препятствуют проведению выступлений в Астане и АлматыЮморист и шоумен Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) сообщил yа своей странице в Instagram* о срыве концертов в Казахстане.

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