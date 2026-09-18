Собянин расширит программу комплексной профориентации школьников в Москве

Сергей Собянин принял решение расширить программу комплексной профориентации школьников. С января 2027 года к ней присоединятся учащиеся восьмых классов московских школ, а новым хабом станет центр практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках.
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