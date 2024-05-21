Политический и общественный деятель Владимир Рогов обратил внимание на то, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский подготавливает очередные репрессивные меры ради того, чтобы вселить страх в тех, кто считает его нелегитимным.
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