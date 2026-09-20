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Солнце замолчало впервые с 2021 года, но после антирекорда нас может ждать особенно мощный цикл

Солнце замолчало впервые с 2021 года, но после антирекорда нас может ждать особенно мощный цикл

Солнце, которое человечество привыкло воспринимать как источник постоянной энергии и движения, неожиданно продемонстрировало необычное спокойствие.

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