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Демография по-собянински: московская мэрия заплатит мигрантам из Азии за роды в Москве

Демография по-собянински: московская мэрия заплатит мигрантам из Азии за роды в Москве

Несмотря на бодрые отчеты чиновников о выполнении нацпроекта "Демография" результат его прямо противоположный.

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Юрий Кушнарев
скот
карла карлова
Еще хуже..
Елена Бреслова
нелюдь
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Теперь вся Средняя Азия будет в Москву ездить рожать
Роман В
Уже давно об этом пишу - страной управляют ее злейшие враги!
Сергей Росси
Страной управляет ОДИН человек.
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Михаил Аким
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