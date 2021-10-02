Демография по-собянински: московская мэрия заплатит мигрантам из Азии за роды в Москве

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаДемография по-собянински: московская мэрия заплатит мигрантам из Азии за роды в МосквеНесмотря на бодрые отчеты чиновников о выполнении нацпроекта "Демография" результат его прямо противоположный.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Кушнаревскоткарла карловаЕще хуже..ЕБЕлена БреслованелюдьVAvasul asdТеперь вся Средняя Азия будет в Москву ездить рожатьРоман ВУже давно об этом пишу - страной управляют ее злейшие враги!Сергей РоссиСтраной управляет ОДИН человек.АРАлескендер РамазановПредками данная мудрость народная... Надо к ней обратиться!Михаил АкимДавно известный факт в Лен.обл.Лариса ГолубицкаяДожили.........Комментировать
Свежие комментарии