В Брянской области бушует самый смертельно опасный грипп за 15 лет

Эксперты связывают всплеск заболеваемости с агрессивными штаммами вируса A/H3N2 и A/H1N1. Первый традиционно вызывает особенно тяжелые формы болезни, а второй — опасен осложнениями, особенно для людей с хроническими заболеваниями.
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