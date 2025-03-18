В Брянской области бушует самый смертельно опасный грипп за 15 лет

Эксперты связывают всплеск заболеваемости с агрессивными штаммами вируса A/H3N2 и A/H1N1. Первый традиционно вызывает особенно тяжелые формы болезни, а второй — опасен осложнениями, особенно для людей с хроническими заболеваниями.