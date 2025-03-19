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Всё о женщинах

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Врач развеяла миф о зависимости и алкоголе

Врач развеяла миф о зависимости и алкоголе

Утверждение, что зависимость может возникать только от алкоголя или наркотиков, не соответствует действительности, рассказала аддиктолог, практикующий психолог Реабилитационного центра «Эдельвейс» Евгения Антипова.

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