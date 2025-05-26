Из-за дождей затруднено движение: полиция призывает к осторожности

Полиция Республики Молдова предупреждает, что в ряде регионов страны движение транспорта осложнено из-за дождя, что снижает видимость и увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий из-за скользкого дорожного покрытия.
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