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Журнал «Профиль»

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В Польше назвали инициатора тайной отправки ракет Patriot на Украину

В Польше назвали инициатора тайной отправки ракет Patriot на Украину

Заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик в понедельник, 13 июля 2026 года, заявил, что решение о передаче боеприпасов для ЗРК Patriot принималось не Варшавой самостоятельно, а по запросу генсека НАТО Марка Рютте и командования американских сил в Европе.

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