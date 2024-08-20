МИД России внёс в «стоп-лист» аналитиков и консультантов Великобритании

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило в понедельник, 19 августа, заявило о введении персональных санкций против представителей аналитических центров, консалтинговых агентств и иных структур аналогичного профиля Великобритании, которые проводят против Москвы самую враждебную политику.
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