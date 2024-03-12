Во Франции выигравшему €4,5 млн банкиру BNP не разрешили оставить деньги себе

Верховный суд Франции, проконсультировавшись с судьями Европейского союза (ЕС), постановил, что банкиру BNP Paribas Бертрану Лавину, отсудившему €4,5 млн по делу о несправедливом увольнении, не получится оставить деньги себе.
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