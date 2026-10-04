Военные РФ поделились опытом с иностранными делегациями на учениях "Центр-2026"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие на полигоне "Чебаркульский" поделились опытом с представителями оборонных ведомств иностранных государств, принимающих участие в учениях "Центр-2026".
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