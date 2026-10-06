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FiNE NEWS

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Mercedes-AMG GT 2026: 585 л.с., 3,2 секунды до 100 км/ч и 33 миллиона рублей — новая эра купе в России!

В России начались продажи одного из самых желанных спортивных купе последних лет — Mercedes-AMG GT 2026.

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