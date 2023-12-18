Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

3 подписчика

В Китае будет расширяться пилотная программа по политике высокоуровневой открытости в сфере трансграничной коммерции и инвестиций

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Государственное управление валютного контроля Китая в пятницу объявило о расширении пилотной программы по осуществлению политики открытости высокого уровня в сфере трансграничной коммерции и инвестиций в провинциях Цзянсу, Гуандун, Чжэцзян и Хайнань, а также в городах Пекин и Шанхай.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх