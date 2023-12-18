В Китае будет расширяться пилотная программа по политике высокоуровневой открытости в сфере трансграничной коммерции и инвестиций

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Государственное управление валютного контроля Китая в пятницу объявило о расширении пилотной программы по осуществлению политики открытости высокого уровня в сфере трансграничной коммерции и инвестиций в провинциях Цзянсу, Гуандун, Чжэцзян и Хайнань, а также в городах Пекин и Шанхай.