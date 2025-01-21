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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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К мем-коинам приведут настоящих инвесторов — поданы заявки на крипто-ETF в Dogeco...

К мем-коинам приведут настоящих инвесторов — поданы заявки на крипто-ETF в Dogeco...

К мем-коинам приведут настоящих инвесторов — поданы заявки на крипто-ETF в Dogecoin и TRUMPКомпания REX Shares из Майами, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявки на создание ряда биржевых фондов (ETF), обеспеченных криптовалютой.

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