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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Ведомости» сообщили о начатом Фридманом арбитраже с Нидерландами

«Ведомости» сообщили о начатом Фридманом арбитраже с Нидерландами

Фридман инициировал арбитраж с третьим европейским государством — Нидерландами, пишут «Ведомости». В карточке дела указано, что бизнесмен обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, размер ущерба будет определен по ходу процесса, сам он оценивает его не менее чем в несколько сотен миллионов долларов США.

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