«Ведомости» сообщили о начатом Фридманом арбитраже с Нидерландами

Фридман инициировал арбитраж с третьим европейским государством — Нидерландами, пишут «Ведомости». В карточке дела указано, что бизнесмен обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, размер ущерба будет определен по ходу процесса, сам он оценивает его не менее чем в несколько сотен миллионов долларов США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)