Плешков не пропускал от «Динамо» 70 минут и 6 секунд. Ротенберг выпустил Артемия вместо Заврагина в начале 2-го периода

СКА проиграл московскому клубу в матче первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5 ОТ (1-3 в серии). Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг поменял вратарей по ходу игры – в начале 2-го периода после 3 пропущенных шайб площадку покинул Егор Заврагин.
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