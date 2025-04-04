Джонни, неси патроны

Дорогие друзья, по поводу американо-иранской Третьей мировой, запланированной на сентябрь, и анонсированных самых масштабных бомбардировах со времён Второй мировой (пиндосами по Ирану), и прочих заявлений от онанимных и не очень источников в американской и еврейской администрации - Что примерно одно и то же.