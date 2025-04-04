Дорогие друзья, по поводу американо-иранской Третьей мировой, запланированной на сентябрь, и анонсированных самых масштабных бомбардировах со времён Второй мировой (пиндосами по Ирану), и прочих заявлений от онанимных и не очень источников в американской и еврейской администрации - Что примерно одно и то же.
Джонни, неси патроны
Комментарии
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Владимир Соловьев
СКОРО МНОГО ГОВОРЯЩЕГО АМЕРО-ТИГРА ГУСИ НАЧНУТ ГОНЯТЬ ПО АМЕРИКАНСКИМ ПРЕРИЯМ!
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10 час.
Александр Салтановский
Да какой он нафиг тигр, так плешивый старый котяра, получивший пулю в ухо, кандидат на полноценную 9-мм пулю в башку, в следующий раз уже не промажут!
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10 час.
alik3456 Джексон
Джонни неси патроны. Не могу. У Байдена недержание. Сволочь! Все снаряды и патроны описал и они ржавеют.
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7 час.
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