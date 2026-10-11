Где студентам найти свободное место в общежитии в Алматы

В Алматы для студентов доступны 830 мест в пяти частных общежитиях, передает inAlmaty.kz. Больше всего свободных мест — в Mango Residence, где готовы принять 500 студентов.
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