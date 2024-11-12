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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Торторелла о Мичкове в запасе: «Я совершенно не беспокоился о его реакции. Сегодня он хорошо сыграл»

19-летний форвард вернулся в состав «Филадельфии» в матче против «Сан-Хосе» (4:3 Б). Он набрал 2 очка и стал первой звездой встречи.

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