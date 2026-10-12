Люзенков о том, можно ли назвать победу «Сибири» справедливой: «А почему нет? Вы сказали, что «Барыс» переиграл нас по всем компонентам. По каким? Была обоюдоострая игра»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победе в матче с « Барысом » со счетом 3:2. – Как оцените игру вашей команды? – Ребята сегодня молодцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым