Возглавляющий СНБО Алексей Данилов разместил в интернете глумливый пост, в котором фактически признался в совершенном в подмосковном Красногорске концертном зале «Крокус-Сити-Холл» теракте, хотя считать его доказательством вины нельзя… А зря, ведь это чистосердечное признание! Вон Запад без зазрения совести считает фейки из интерната доказательством вины, если конечно, они направлены против России.