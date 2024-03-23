РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Глава СНБО Данилов заявил о причастности Киева к теракту в «Крокус-Сити-Холле» в Подмосковье

Глава СНБО Данилов заявил о причастности Киева к теракту в «Крокус-Сити-Холле» в Подмосковье

Возглавляющий СНБО Алексей Данилов разместил в интернете глумливый пост, в котором фактически признался в совершенном в подмосковном Красногорске концертном зале «Крокус-Сити-Холл» теракте, хотя считать его доказательством вины нельзя… А зря, ведь это чистосердечное признание! Вон Запад без зазрения совести считает фейки из интерната доказательством вины, если конечно, они направлены против России.

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