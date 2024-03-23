Глава СНБО Данилов заявил о причастности Киева к теракту в «Крокус-Сити-Холле» в Подмосковье

Возглавляющий СНБО Алексей Данилов разместил в интернете глумливый пост, в котором фактически признался в совершенном в подмосковном Красногорске концертном зале «Крокус-Сити-Холл» теракте, хотя считать его доказательством вины нельзя… А зря, ведь это чистосердечное признание! Вон Запад без зазрения совести считает фейки из интерната доказательством вины, если конечно, они направлены против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии