Главам МИД всех стран НАТО надо уйти в отставку вслед за Кулебой — Захарова

Всем министрам иностранных дел стран НАТО следует уйти в отставку вслед за украинским министром Дмитрием Кулебой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 сентября в своем Telegram-канале.
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