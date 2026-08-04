Российские компании задали новые стандарты рынка детских площадок

После ухода европейских брендов производство детских площадок почти полностью перешло к российским изготовителям - и без заказов они не сидят: только за первое полугодие государственные и муниципальные заказчики провели около пяти тысяч закупок площадок.
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