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Всё о женщинах

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Российские компании задали новые стандарты рынка детских площадок

Российские компании задали новые стандарты рынка детских площадок

После ухода европейских брендов производство детских площадок почти полностью перешло к российским изготовителям - и без заказов они не сидят: только за первое полугодие государственные и муниципальные заказчики провели около пяти тысяч закупок площадок.

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