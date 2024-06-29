БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Попытка спонсоров киевского режима взять «мхатовскую паузу», или почему Россию пытаются зазывать на «второй саммит мира»

Попытка спонсоров киевского режима взять «мхатовскую паузу», или почему Россию пытаются зазывать на «второй саммит мира»

Как уже сообщалось, украинская сторона, включая главу МИД Кулебу и человека с малопонятным статусом Зеленского, заявили, что на второй «саммит мира» будет «приглашена» и Россия (или может быть приглашена).

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