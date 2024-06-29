Как уже сообщалось, украинская сторона, включая главу МИД Кулебу и человека с малопонятным статусом Зеленского, заявили, что на второй «саммит мира» будет «приглашена» и Россия (или может быть приглашена).
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