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Военное обозрение

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Зеленский обрушился с критикой на Такера Карлсона, назвавшего его диктатором

Зеленский обрушился с критикой на Такера Карлсона, назвавшего его диктатором

Американскому журналисту Такеру Карлсону, назвавшему Зеленского диктатором, стоит перестать «работать» на Путина, считает украинский «президент».

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