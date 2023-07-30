Российский фотонный суперкомпьютер сделают уже к концу этого десятилетия?

Александр Иноземцев

Работы с бесфотошаблонном литографом "поставили на паузу", так как в рамках НИР НЕ УДАЛОСЬ создать ОДНУ из двух ключевых технологий, не существовавших в мире - МЭМС-зеркала. Вторая ключевая технология была СОЗДАНА (впервые в мире) - это четырёхсоткратный рентгеновский объектив. --- Об этом в своём докладе Николай Иванович Чхало (заведующий отделом многослойной рентгеновской оптики Института физики микроструктур РАН) рассказал 21 сентября 2022 года в Нижнем Новгороде. __________ Кстати... __________ Не всё, так "печально" 😉 --- В ИФМ РАН (Институт физики микроструктур РАН) с 2011 года есть экспериментальный образец литографа. В качестве источника излучения он использует олово и излучает на длине волны 13,5 нм. Примечательно, что в этом году его переведут на ксенон, и он получит длину волны 11,2 нм. Соответственно, переделывается и объектив для новой длины волны. Таким образом, грядут практические исследования в области длины волны 11,2 нм и рутениево-бериллиевых (Ru/Be) зеркал.