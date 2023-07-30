Тема российского фотонного суперкомпьютера уже всплывала в 2017-м году, когда его концепция была запатентована Всероссийским НИИ экспериментальной физики (ВНИИЭФ) — патент РФ № 2639698 на изобретение фотонной вычислительной машины.
Российский фотонный суперкомпьютер сделают уже к концу этого десятилетия?
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Порой бывает, информация опережает реальность. Поэтому поосторожней с этим. Сначала сделай, апробируй, а потом объявляй. Такого на моём веку было так много!
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16 час.
Александр Симаков
Прежде, чем что-то сделать, надо составить план, график и методику. Это Вам и предоставили. Такого на Вашем веку не было?
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15 час.
Александр Иноземцев
Работы с бесфотошаблонном литографом "поставили на паузу", так как в рамках НИР НЕ УДАЛОСЬ создать ОДНУ из двух ключевых технологий, не существовавших в мире - МЭМС-зеркала. Вторая ключевая технология была СОЗДАНА (впервые в мире) - это четырёхсоткратный рентгеновский объектив. --- Об этом в своём докладе Николай Иванович Чхало (заведующий отделом многослойной рентгеновской оптики Института физики микроструктур РАН) рассказал 21 сентября 2022 года в Нижнем Новгороде. __________ Кстати... __________ Не всё, так "печально" 😉 --- В ИФМ РАН (Институт физики микроструктур РАН) с 2011 года есть экспериментальный образец литографа. В качестве источника излучения он использует олово и излучает на длине волны 13,5 нм. Примечательно, что в этом году его переведут на ксенон, и он получит длину волны 11,2 нм. Соответственно, переделывается и объектив для новой длины волны. Таким образом, грядут практические исследования в области длины волны 11,2 нм и рутениево-бериллиевых (Ru/Be) зеркал.
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10 час.
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