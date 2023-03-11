В Германии признали участие немецких наемников в конфликте на Украине

На сегодняшний день в конфликте на Украине участвуют, по меньшей мере, 29 экстремистов и политически мотивированных преступников, ранее покинувших Германию, сообщает портал Zeit Online со ссылкой на федеральное ведомство по охране конституции.
На сегодняшний день в конфликте на Украине участвуют, по меньшей мере, 29 экстремистов и политически мотивированных преступников, ранее покинувших Германию, сообщает портал Zeit Online со ссылкой на федеральное ведомство по охране конституции.
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