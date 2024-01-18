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Царьград

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11 улиц Кинешмы останется без воды 18 января из-за двух аварий на сетях

11 улиц Кинешмы останется без воды 18 января из-за двух аварий на сетях

«Царьград» рассказывает, по каким адресам отключат водоснабжение.«Водоканал» предупредил жителей Кинешмы, что в четверг, 18 января, часть города попадет под отключение воды из-за проведения аварийно-восстановительных работ на сетях.

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