WSJ: оговорка Байдена о Путине на саммите привлекала больше внимания, чем речь

Оговорка президента США Джо Байдена на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, когда он перепутал украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, вызвала большее внимание, чем сама речь американского президента на мероприятии.
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