В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве своего коллеги

Как сообщалось ранее, 23 апреля в 11.30 у дома 22 по проспекту Карла Маркса в городе Кингисеппе Ленинградской области сотрудник обратил внимание на гражданина, по примеитам похожего на находящегося в розыске.
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